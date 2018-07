Petróleo

O Movimento Algarve Livre de Petróleo (MALP) convocou para sexta-feira uma vigília de protesto contra a prospeção e exploração de petróleo naquela região, numa ação agendada para a porta da Assembleia Municipal de Loulé, foi hoje anunciado.

O MALP refere em comunicado que a iniciativa pretende relembrar as populações das regiões do Algarve e do Alentejo para o facto de as empresas GALP e ENI terem tudo preparado para avançarem com o furo de prospeção de hidrocarbonetos ao largo de Aljezur, no mar do Algarve, até ao final do verão.

A vigília convocada pelo movimento cívico foi marcada para o dia em que os deputados municipais de Loulé têm previsto votar uma moção do Bloco de Esquerda contra a exploração de petróleo na Costa Vicentina e no Sudoeste Alentejano.