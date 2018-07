Hells Angels

O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa determinou hoje prisão preventiva para 39 dos 58 arguidos como medidas de coação no âmbito do processo do grupo de motociclistas Hells Angels e apresentações periódicas às autoridades para os restantes.

Segundo um advogado de defesa, os arguidos que ficam em liberdade estão proibidos de participar na concentração do Moto Clube de Faro, que decorre entre quinta-feira e domingo.

Dos arguidos que ficam em prisão preventivo, quatro podem passar a prisão domiciliária com pulseira eletrónica, dependendo de um aval dos serviços prisionais.