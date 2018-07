Actualidade

A Raize, empresa tecnológica de serviços financeiros, começou hoje a ser negociada em bolsa com as ações a fecharem a 2,38 euros, um ganho de 19% em comparação com os dois euros fixados na oferta pública inicial.

As ações da empresa irão negociar-se na Euronext Access, por chamada, duas vezes ao dia, pelas 10:30 e pelas 15:30.

Em 13 de julho, a Raize anunciou que atraiu mais de 1.400 investidores na Oferta Pública de Venda Inicial (OPV), que teve uma procura quase quatro vezes superior à oferta.