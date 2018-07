CPLP/Cimeira

Os chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) exortaram hoje as autoridades da Guiné Equatorial a prosseguirem a implementação do programa de adesão à CPLP, manifestando "satisfação" com os progressos alcançados.

Segundo a declaração de Santa Maria, aprovada hoje na cimeira da CPLP, os países membros "registaram com satisfação os progressos feitos pela Guiné Equatorial na implementação do Programa de Adesão à CPLP e, reassumindo o compromisso do apoio à sua integração no seio da comunidade, exortaram as autoridades equato-guineenses à prossecução das medidas nele contidas, com destaque para a abolição da pena de morte e o ensino da Língua Portuguesa".

Saudaram também a decisão das autoridades da Guiné Equatorial em conceder amnistia geral e congratularam-se com o anúncio da realização "do diálogo político abrangente e inclusivo, envolvendo todos os atores políticos".