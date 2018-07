CPLP/Cimeira

A resolução sobre a estratégia de cooperação aprovada hoje, durante a cimeira de chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Línuga Portuguesa (CPLP), pretende um reforço e a harmonização global deste pilar considerado fundamental para o bloco lusófono.

O documento aprovado hoje recomendou ainda que "o exercício de definição do Plano Estratégico de Cooperação e do Regimento Interno da Reunião de Pontos Focais de Cooperação, na perspetiva do reforço do enquadramento estratégico da cooperação na CPLP, seja desenvolvido de forma articulada com o Comité de Concertação Permanente, de modo a garantir a coerência dos instrumentos concernentes à cooperação para o desenvolvimento" do bloco lusófono.

A resolução referiu os esforços desenvolvidos pela Reunião dos Pontos Focais de Cooperação no sentido da finalização das propostas de "Manual da Cooperação na CPLP" e de "Conceito de Plano Estratégico de Cooperação 2019-2024", que vêm sendo elaboradas no âmbito do mencionado processo de reflexão, para submissão à XXIV Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da CPLP, prevista para julho de 2019.