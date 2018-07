Actualidade

A transportadora aérea easyJet acusou hoje a ANA - Aeroportos de Portugal de "cavalgar a onda" do turismo, criada por estas companhias, e prejudicar a competitividade do país com o aumento das taxas mediante a subida do tráfego.

"A política da ANA é cavalgar a onda de Portugal estar na moda, mas achamos que é um pouco matar as galinhas dos ovos de ouro, estamos pouco a pouco a deixar de ser competitivos e se calhar vamos perder oportunidades em comparação com outros mercados", afirmou o diretor da easyJet em Portugal, José Lopes.

Falando aos jornalistas à margem da feira de aviação Farnborough Airshow, no Reino Unido, o responsável ressalvou que, apesar da subida das taxas se dever a mais passageiros, "o crescimento do tráfego em Portugal está a ser criado exclusivamente pelas companhias de aviação".