No segundo trimestre de 2018 a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) proferiu decisão em nove processos de contraordenação, tendo sido aplicadas coimas no total de 325.000 euros e duas admoestações, foi hoje divulgado.

De acordo com um comunicado divulgado na página da CMVM na internet, dos processos decididos entre abril e junho, quatro foram instaurados por violação dos deveres relativos à atividade dos organismos de investimento coletivo, dois por violação de deveres de informação ao mercado, um relativo aos deveres de negociação em mercado, um relacionado com a violação de deveres de intermediação financeira e um sobre a atuação dos auditores.

As decisões tomadas respeitam a cinco processos de contraordenação muito graves, três processos de contraordenação graves e um processo arquivado.