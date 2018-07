Actualidade

As reservas de petróleo dos Estados Unidos subiram na semana passada em 5,8 milhões de barris, ficando em 411,1 milhões, informou hoje o Departamento de Energia.

O número surpreendeu os analistas, que tinham antecipado uma descida de três milhões de barris.

No nível atual, as reservas de crude estão na média histórica para esta época do ano, indicou o governo.