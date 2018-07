Actualidade

O vereador do Ambiente da Câmara de Viana do Castelo garantiu hoje que o município "está atento ao aumento e comportamento" da população de gaivotas, mas que "não tem competência para intervir no controlo da reprodução destas aves".

Ricardo Carvalhido, que falava no final da reunião camarária, na sequência da queixas de um munícipe, durante o período aberto à intervenção do público, referiu que a "competência e autoridade para intervir no controlo da reprodução destas aves é do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF)".

No período aberto aos munícipes, naquela reunião, Armando Sobreiro referiu ter sido atacado, no domingo, no cemitério municipal.