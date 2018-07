Actualidade

O extremo Kawhi Leonard, 'Jogador Mais Valioso' (MVP) da final da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) de 2014, vai trocar os San Antonio Spurs pelos Toronto Raptors, que cedem o base 'All Star' DeMar DeRozan aos texanos.

O acordo foi confirmado pelos San Antonio Spurs, que cedem ainda o base Danny Green e recebem o poste austríaco Jakob Poeltl e uma primeira ronda do 'draft' de 2019.

Na época passada, Kawhi Leonard, que no próximo defeso poderá tornar-se 'agente livre', disputou apenas nove jogos e entrou em 'confronto' com os Spurs, por problemas relacionados com a sua lesão na perna direita.