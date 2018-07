Actualidade

O presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting (MAG), Jaime Marta Soares, recusou hoje receber formalmente a lista de candidatura liderada por Bruno de Carvalho, justificando com o facto de aquele se encontrar suspenso.

"Se aceitasse a entrega da candidatura do dr. Bruno de Carvalho estaria a cometer uma ilegalidade e uma irregularidade. Ele está suspenso de toda a atividade no Sporting, pelo que não poderei aceitar a sua candidatura", disse Marta Soares aos jornalistas que se encontravam no estádio José Alvalade.

Questionado se também não irá receber a lista de candidatura encabeçada pelo ex-vice-presidente Carlos Vieira à presidência do clube, Marta Soares foi perentório: "Não aceitarei nenhuma lista de sócios que estejam suspensos ou alvo de sanções disciplinares."