Actualidade

A seleção portuguesa de futsal feminino vai disputar a qualificação para a primeira edição do Campeonato da Europa em Oliveira de Azeméis, perante Sérvia, República Checa e um adversário ainda a designar.

De acordo com a Federação Portuguesa de Futebol, que publicou uma nota no seu site oficial, os jogos vão decorrer de 11 a 16 de setembro, no Pavilhão Dr. Salvador Machado.

O grupo ficará completo com o vencedor do grupo B da ronda preliminar, que será disputada entre Eslováquia, Finlândia e Lituânia.