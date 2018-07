Actualidade

O parlamento aprovou hoje em votação final global as alterações à Lei das Finanças Locais, que aumentam a participação das autarquias nas receitas públicas e preveem os recursos financeiros para que possam exercer mais competências.

O diploma foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do PSD e com os votos contra de CDS-PP, PCP, PEV, BE e PAN.

O deputado socialista Paulo Trigo Pereira e os deputados sociais-democratas Sara Madruga da Costa, Paulo Neves e Rubina Berardo também votaram contra, enquanto a eleita Helena Roseta (PS) se absteve.