Actualidade

Três deputados do PSD saudaram hoje o seu grupo parlamentar por ter viabilizado, com a sua abstensão, a proposta de lei do Governo que vai alterar várias matérias do Código do Trabalho em resultado de um acordo de concertação social.

O deputado Pedro Roque, que é simultaneamente Secretário-Geral dos Trabalhadores Social Democratas (TSD), e as deputadas Maria das Mercês Borges e Carla Barros, também dirigentes dos TSD, apresentaram uma declaração de voto a saudar a sua bancada parlamentar por ter votado de modo a viabilizar o diploma que vai pôr em prática o acordo tripartido assinado há um mês.

"O PSD é o fundador da Concertação Social em Portugal e deve, em todas as circunstâncias, ser um seu intransigente defensor. Ora, consubstanciando a Proposta de Lei suprarreferida o Acordo de Concertação Social, o sentido de voto expresso na generalidade é perfeitamente consentâneo com os pergaminhos do Partido e alinhado com o interesse nacional", diz a declaração.