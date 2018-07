CPLP/Cimeira

O Presidente angolano pediu hoje em Cabo Verde "atenção e alguma urgência" para a concretização da mobilidade dos cidadãos lusófonos, enquanto o chefe de Estado moçambicano reclamou a total circulação de pessoas, bens e capitais.

"Tenho consciência da complexidade de alguns temas, um em particular, a mobilidade dos cidadãos", afirmou João Lourenço, no encerramento da XII conferência de chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em Santa Maria, ilha do Sal.

O Presidente angolano defendeu que os países lusófonos devem debruçar-se "com atenção e até com alguma urgência para que a CPLP seja uma organização em que não só a língua e a cultura sejam fatores de aproximação, como, fundamentalmente, a circulação dos cidadãos entre os Estados-membros".