Actualidade

A Assembleia da República aprovou hoje 18 projetos de resolução que recomendam ao Governo a reabilitação e requalificação de sete escolas, nos distritos de Lisboa, Aveiro, Porto e Braga.

Os projetos de resolução do PCP e BE, que solicitam ao Governo obras de requalificação das escolas secundária e EB 2/3 Professor Gonçalo Sampaio, na Póvoa de Lanhoso, no distrito de Braga, foram aprovados por PSD, CDS-PP, BE, PCP, PAN, Os Verdes e sete deputados socialistas, e com a abstenção do PS.

Já os diplomas do BE e do CDP-PP, que recomendam a requalificação da Escola Secundária Joaquim de Araújo, no concelho de Penafiel, no distrito do Porto, e dos bloquistas para reabilitar a Escola Básica de Penafiel Sul foram aprovadas por todas as forças partidárias, exceto pelo PS, que se absteve.