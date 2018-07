Actualidade

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas afirmou hoje à Lusa que a aprovação do recenseamento automático para os residentes no estrangeiro é a "mais importante alteração política nos últimos 40 anos" em relação aos emigrantes.

"Trata-se da mais importante alteração política nos últimos 40 anos, no que diz respeito à cidadania dos portugueses no estrangeiro. Esta alteração significa uma maior igualdade entre todos os portugueses, que estão em Portugal e no estrangeiro, e melhores condições de participação eleitoral nas eleições do Parlamento Europeu, Assembleia da Replica e Presidência da República", disse à agência Lusa José Luís Carneiro.

O parlamento aprovou hoje o recenseamento automático para os residentes no estrangeiro e a possibilidade de optarem pelo voto presencial ou por correspondência nas eleições para a Assembleia da República, assim como a gratuitidade da correspondência.