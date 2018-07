CPLP/Cimeira

Cabo Verde propôs que seja Angola a assumir a próxima presidência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em 2020, o que foi aceite "por unanimidade e aclamação" pelos nove Estados lusófonos, descreveu hoje o Presidente cabo-verdiano.

Jorge Carlos Fonseca, que falava no final da XII conferência de chefes de Estado e de Governo da comunidade lusófona, em Santa Maria, ilha do Sal, relatou que, com base em "contactos" realizados antes, avançou com "a proposta da candidatura angolana" à realização da próxima cimeira da CPLP, em 2020, e consequente presidência da organização no biénio seguinte.

"Fui secundado por mais dois chefes de Estado", entre os quais de Portugal, disse o chefe de Estado cabo-verdiano, presidente em exercício da CPLP no próximo biénio.