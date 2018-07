CPLP/Cimeira

A secretária-executiva da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), Maria do Carmo Silveira, considerou hoje que a cimeira do Sal foi "um momento de reforço" e de renovação do compromisso dos países com a organização.

"Esta cimeira foi extremamente importante para a CPLP. Com o nível de participação de chefes de Estados que nós tivemos, esta cimeira constitui de facto um momento de reforço das relações de amizade e solidariedade entre os países", disse.

Maria do Carmo Silveira falava durante uma conferência de imprensa conjunta com o presidente em exercício da CPLP e chefe de Estado cabo-verdiano, que encerrou o encontro de dois dias, na cidade de Santa Maria, ilha do Sal.