Actualidade

Milhares juntaram-se hoje na praia do Aterro, em Matosinhos, numa homenagem musical a Nelson Mandela, por ocasião dos cem anos do nascimento do líder 'anti-apartheid'.

Presente no Nelson Mandela Music Tribute, a designer de moda Roselyn Silva, de 30 anos, contou à agência Lusa que o ex-Presidente sul-africano Nelson Mandela, representou "acima de tudo esperança".

Nascida em São Tomé e Príncipe e a viver desde os quatro anos em Lisboa, Roselyn Silva, acredita que a mensagem de Mandela passava por "favorecer a união e o amor" e "não alimentar o ódio".