O ex-presidente e candidato à presidência do Sporting, Bruno de Carvalho, considerou hoje que não está suspenso de sócio e não tem dúvidas de que vai concorrer às eleições de 08 de setembro.

"Não estou suspenso provisoriamente, porque essa figura não existe nos estatutos do Sporting. A entrega da minha lista será feita mais cedo ou mais tarde, porque ainda vivemos num Estado de Direito, e não tenho dúvidas, com base na lei, de que no dia 08 de setembro lá estarei a sujeitar-me ao escrutínio dos sócios", disse Bruno de Carvalho, em entrevista à SIC Notícias.

De resto, o presidente destituído do Sporting garantiu que a sua candidatura avisou os serviços competentes do clube da entrega da sua lista e ironizou com a presença de Marta Soares em Alvalade ao afirmar que este "por coincidência estava a passear à frente do pavilhão multidesportivo na mesma altura".