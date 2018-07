Actualidade

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) anunciou quarta-feira a concessão de um empréstimo de 20 milhões de euros a Cabo Verde para financiar a primeira fase do Programa de Competitividade do Setor Privado e Desenvolvimento Económico Local.

O objetivo do programa passa por estimular o setor privado e as entidades locais daquele país, de forma a que possam contribuir mais para o crescimento económico e criação de emprego.

"O Banco Africano de Desenvolvimento está ativo em Cabo Verde. A maioria das atividades económicas no país é conduzida por pequenas empresas informais. O governo investiu fortemente nas infraestruturas do país nos últimos anos e o desafio agora é permitir que o setor privado os utilize para o crescimento, criação de empregos e redução da pobreza", pode ler-se no comunicado.