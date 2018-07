CPLP/Cimeira

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) assinaram quarta-feira uma declaração para apoiar o "Pacto de Financiamento para o Desenvolvimento dos Países Lusófonos em África".

O presidente do BAD, Akinwumi Adesina, e Maria do Carmo Silveira, secretária executiva da CPLP, assinaram o acordo à margem da 12.ª Cimeira dos chefes de Estado e de Governo dos países lusófonos em Santa Maria, na ilha do Sal, Cabo Verde.

A assinatura do pacto está prevista para o Fórum de Investimento para África que se vai realizar de 07 a 09 de novembro em Joanesburgo, África do Sul.