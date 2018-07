Actualidade

O ministro da Defesa colombiano anunciou esta quarta-feira a captura de Gustavo Angulo Arboleda, implicado no sequestro dos três funcionários do jornal El Comercio do Equador, que foram assassinados em meados de junho, na Colômbia.

"De acordo com as informações que temos, [Gustavo Angulo Arboleda] foi quem supostamente intercetou a viatura em que a equipa jornalística se encontrava em Mataje, no Equador, e que depois foram transportados para a Colômbia", disse Luis Carlos Villegas, aos jornalistas.

O detido faz parte de um grupo de dissidentes da antiga guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), apontou o ministro.