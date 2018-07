Actualidade

A memória de Marcelo Caetano continua presente em duas ruas de Sintra e Cascais e, apesar de ter havido tentativas de alterar o nome de ambas, os moradores mostraram-se contra, alegando ser mais pragmático manter a designação atual.

No Alto de Colaride, na freguesia de Agualva, em Sintra, o último Presidente do Conselho de Ministros do Estado Novo, Marcelo Caetano, dá nome a uma rua com cerca de dez casas, designação que foi atribuída pelos moradores "à revelia do município", explicou à Lusa o presidente da União de Freguesias de Agualva e Mira Sintra, Carlos Casimiro (PS).

"A rua, de facto, mantém a atribuição do nome de Marcelo Caetano, mas de direito nunca foi legalizada por parte do município de Sintra", advogou.