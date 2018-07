Actualidade

A Câmara de Santa Comba Dão, no distrito de Viseu, pretende dar início, a curto prazo, à primeira fase de requalificação da escola-cantina Salazar, com o objetivo de aí instalar o Centro Interpretativo do Estado Novo.

Segundo o presidente da autarquia, Leonel Gouveia (PS), este projeto insere-se na aposta que está a ser feita no desenvolvimento turístico e na requalificação de equipamentos municipais.

António Oliveira Salazar, figura maior do Estado Novo, nasceu no Vimieiro, uma freguesia do concelho de Santa Comba Dão, mas a criação de um espaço dedicado àquele período da História portuguesa não foi pacífica ao longo dos anos.