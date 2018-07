Actualidade

Um sismo de 5,2 de magnitude sacudiu hoje a região central da Colômbia, sem que as autoridades tenham informações sobre vítimas ou danos materiais, indicou o Serviço Geológico Colombiano (SGC).

O epicentro do abalo foi registado a 11 quilómetros do município de Colômbia, no departamento de Huila, às 00:39 (06:39 em Lisboa), acrescentou o SGC.

O sismo foi fortemente sentido em vários departamentos no centro do país, como Tolima e Cundinamarca, ao qual pertence Bogotá.