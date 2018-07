Actualidade

O historiador Miguel Cardina afirmou que há "um défice, à Esquerda e à Direita, de reflexão crítica", do que "foi a experiência colonial, e sobre o modo como, hoje, Portugal deve lidar com esse passado".

O presidente do Conselho Científico do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra falava à agência Lusa, sobre a memória que a sociedade portuguesa tem do período colonial e dos 500 anos da presença portuguesa noutras latitudes, uma temática, advertiu, "complexa", pois a "memória nunca é total nem pura" e há "memórias desencontradas".

Para o investigador, "há uma leitura, em setores dominantes da sociedade e em alguns setores do Estado, que tende a ser amnésica, preferindo expressões que acentuam uma dimensão positiva daquilo que foi a experiência colonial, e tendem a esquecer o reverso, que foi justamente a dimensão profundamente desigual, violenta e hierárquica imposta pelo colonizador, aos povos colonizados".