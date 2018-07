Actualidade

O Citemor, em Montemor-o-Velho, arranca hoje a sua 40.ª edição, à procura de recuperar de cinco anos sem financiamento estrutural, com a consciência da fragilidade daquele que é considerado o mais antigo festival de teatro do país.

Desde 2013, que o Citemor se via sem um apoio estrutural por parte do Estado, passando este ano a ser contemplado com um financiamento bianual da Direção-Geral das Artes. Foram cinco anos a tentar sobreviver e em que o fim do festival sediado em Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, chegou a estar em cima da mesa, conta à agência Lusa o diretor, Armando Valente.

Valeram na altura o apoio, as cumplicidades locais e na região e, sobretudo, com "a comunidade artística", face à aposta de longos anos nas produções próprias e residências de criação na vila, explanou.