Actualidade

O festival Citemor, de Montemor-o-Velho, começa hoje, volta a estender-se a Coimbra e à Figueira da Foz, conta com música de Ivo Dimchev, a encenadora Angélica Lidell e um trabalho do Teatro do Vestido sobre as salinas.

A 40.ª edição do Citemor, que decorre até 11 de agosto, tem como tema "Memória e Esquecimento", sublinhando a organização que este evento "é simultaneamente o festival de teatro mais antigo do país e também aquele que se tem reinventado, desafiado pela mudança dos tempos", apostando numa programação centrada na criação contemporânea.

Desvalorizando o número redondo das 40 edições, o diretor do festival, Armando Valente, sublinha que o Citemor esteve "numa trajetória descendente", depois de anos com a sua existência em dúvida, face à ausência de financiamento do Estado.