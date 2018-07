Brexit

A companhia aérea britânica easyJet disse hoje esperar que o Reino Unido consiga um acordo com a União Europeia para o setor no âmbito do 'Brexit' para assegurar "normalidade" nos voos, evitando um "impacto extremamente negativo" da saída.

"Nós continuamos otimistas de que haverá um acordo entre as partes e que o tráfego não será impactado. Teremos de continuar a ter a mesma oferta para continuar a operar entre Portugal e o Reino Unido", afirmou o diretor da easyJet em Portugal, José Lopes.

Para o responsável, que falava aos jornalistas à margem da feira de aviação Farnborough Airshow, no Reino Unido, "qualquer outro cenário [...] teria um impacto extremamente negativo", nomeadamente para a easyJet, que é britânica e depende "tanto do tráfego gerado noutros países".