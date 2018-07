Actualidade

O poeta Gastão Cruz, autor de "As Pedras Negras" e "Crateras", é o distinguido, este ano, com a Medalha de Mérito Cultural, atribuída pelo Ministério da Cultura, foi hoje anunciado.

A Medalha de Mérito Cultural será entregue pelo ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, no próximo dia 04 de agosto, no âmbito do Festival Literário Internacional de Querença, em Loulé, que este ano homenageia o escritor.

A atribuição da Medalha de Mérito Cultural a Gastão Cruz é feita "em reconhecimento do inestimável trabalho de uma vida dedicada à poesia, à produção literária e à escrita, difundindo amplamente a Língua e a Cultura portuguesas, ao longo de mais de cinquenta anos", lê-se no comunicado do Ministério da Cultura, hoje divulgado.