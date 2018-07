Actualidade

A maioria dos trabalhadores dos dois primeiros turnos da Autoeuropa aprovou hoje o caderno reivindicativo que reclama aumentos salariais de 4% e o pagamento do trabalho ao domingo a 100%, revelou à Lusa fonte da Comissão de Trabalhadores (CT).

Segundo a mesma fonte, nos primeiros dois plenários realizados esta manhã, em que participaram cerca de 2.000 trabalhadores, "houve apenas duas ou três abstenções" no primeiro, e no segundo "também houve algumas abstenções e muito poucos votos contra".

O diferendo entre os trabalhadores e a administração da Autoeuropa passa essencialmente pela remuneração do trabalho ao domingo com implementação da laboração contínua a partir do final de agosto, que os trabalhadores querem que seja pago a 100%, tal como já é pago o trabalho ao sábado, mas a empresa pretende remunerar como um dia normal de trabalho.