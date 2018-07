Actualidade

A RE/MAX encerrou o primeiro semestre deste ano com um volume de transações de 2.000 milhões de euros, o que corresponde a 60,6% do total movimentado no ano passado, anunciou hoje a imobiliária.

Em comunicado, a RE/MAX adianta que entre janeiro e junho transacionou 29.882 imóveis, "sendo o valor gerado por estes 27,6% superior ao montante movimentado em período homólogo" de 2017, altura em que a imobiliária comercializou 1,6 mil milhões de euros.

"Num ano em que se espera que o setor imobiliário em Portugal continue a bater recordes, são os portugueses quem mais está a adquirir ou a arrendar casa", adianta, referindo que os investidores portugueses foram responsáveis por 84,2% das transações da RE/MAX.