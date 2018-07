Actualidade

Pelo segundo ano consecutivo, a livraria e editora portuguesa Kingpin Books é finalista do prémio norte-americano Eisner de melhor livraria do mundo especializada em banda desenhada, anunciou a organização.

De acordo com a convenção norte-americana Comic Con, que decorre em San Diego, entre as cinco livrarias finalistas ao prémio Will Eisner Spirit of Comics Retailer 2018 está a Kingpin Books, em Lisboa.

Fundada há 19 anos pelo editor Mário Freitas, a Kingpin Books começou por ser uma livraria 'online' focada sobretudo na BD dos Estados Unidos. Em 2002 abriu uma loja física e, em 2008, iniciou atividade como editora de banda desenhada portuguesa e mais tarde estrangeira. Atualmente é uma das maiores lojas portuguesas dedicadas à BD e à cultura pop.