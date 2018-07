Actualidade

O técnico responsável pela peritagem às árvores do Largo da Fonte, no Funchal, onde a queda de um carvalho matou 13 pessoas em agosto de 2017, afirmou hoje que este ano o arraial pode realizar-se em segurança.

"Acho que as pessoas devem ir ao Largo da Fonte e devem continuar a dar vida ao arraial do Monte", disse Pedro Ginja aos deputados da Comissão de Saúde e Assuntos Sociais, no parlamento madeirense, onde foi ouvido sobre as condições de segurança necessárias para a realização do Arraial da Nossa Senhora do Monte.

A audição foi requerida pelo PSD e surge numa altura em que a Câmara Municipal do Funchal, liderada pela coligação Confiança (PS/BE/JPP/PDR/Nós, Cidadãos!), já anunciou que todas as árvores foram vistoriadas e intervencionadas e a segurança das pessoas está garantida.