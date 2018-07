Actualidade

O futebolista Carlos Mané, que regressou ao Sporting após o final do empréstimo aos alemães do Estugarda, diz que o grupo está unido e muito contente com o trabalho desenvolvido pelo treinador José Peseiro.

"Estamos a trabalhar forte para que quando se iniciar o campeonato, com o Moreirense, possamos dar a resposta certa. O grupo está unido e os treinos têm deixado boas indicações. Os jogadores estão felizes com os métodos de trabalho do treinador", disse o avançado 'leonino', em declarações à Sporting TV.

O jogador formado na Academia de Alcochete elogiou o trabalho desenvolvido pela formação do clube: "O exemplo desse bom trabalho está no número de jogadores formados no Sporting que integram este estágio de pré-época da equipa sénior. Sinto que estão todos empenhados em dar o melhor e ajudar o Sporting".