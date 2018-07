Actualidade

Os pescadores de Peniche que hoje paralisaram em protesto contra a excessiva fiscalização à pesca da sardinha voltam esta noite ao mar com a garantia do Governo em clarificar normas e prolongar a faina até setembro.

"Os barcos vão voltar ao mar a partir das 19:30 e são suspensas novas ações de protesto até serem cumpridos os compromissos assumidos na reunião", disse à Lusa Humberto Jorge, da Associação de Armadores de Peniche, no final de uma reunião com o secretário de Estado das Pescas, José Apolinário.

Do encontro com o governante saiu, segundo Humberto Jorge, "o compromisso de lutar pelo prolongamento da pesca da sardinha até setembro", no âmbito das negociações que decorrem entre os governos de Portugal e Espanha e a Comissão Europeia.