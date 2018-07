Actualidade

A Câmara do Porto divulgou hoje não se sentir representada pela Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), razão pela qual o presidente vai propor que a autarquia não se vincule a qualquer decisão tomada por aquele organismo.

"Na próxima reunião de executivo, [o presidente] Rui Moreira irá apresentar uma moção em que explica as razões por que a Câmara do Porto não se sente representada pelo Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP). E vai propor que se delibere que a autarquia não se vincule a qualquer decisão que a ANMP tenha tomado ou venha a tomar no futuro em seu nome", refere a autarquia em nota publicada hoje na sua página oficial.

Segundo a câmara, "na moção que irá a votação na próxima terça-feira, Rui Moreira escreve que 'o Porto colocou-se desde o primeiro momento ao lado das intenções anunciadas pelo senhor primeiro-ministro de fechar na presente legislatura um processo de descentralização real de competências para as autarquias'".