Actualidade

A Câmara Municipal de Lisboa aprovou hoje a alienação, em hasta pública, de duas parcelas de terreno e dois lotes na zona de Entrecampos, com um valor base de licitação de 188,4 milhões de euros, na totalidade.

A proposta visa "aprovar e submeter à apreciação da Assembleia Municipal a alienação em hasta pública de dois lotes e duas parcelas de terreno para construção, integrantes da Operação Integrada de Entrecampos", repartidos entre a Feira Popular e zona de ligação das avenidas 5 de Outubro e Forças Armadas.

Segundo disseram à Lusa fontes municipais, o documento foi aprovado com os votos favoráveis de PS e PSD, contra do CDS-PP, e com as abstenções de BE e PCP.