Europeu sub-19

A seleção portuguesa de futebol de sub-19, reduzida a 10 unidades desde os nove minutos, perdeu hoje por 3-2 com a Itália, em encontro da segunda jornada do Grupo A do Europeu, em Vaasa, na Finlândia.

Christian Capone (52 minutos), Gianluca Scamacca (78) e David Frattesi (84) apontaram os tentos dos transalpinos, enquanto Miguel Luís (69) e Domingos Quina (89) marcaram para a formação lusa, que se tinha estreado com um triunfo por 3-1 face à Noruega.

Na classificação, a Itália lidera, com seis pontos, contra três de Portugal e da Noruega, com vantagem da seleção lusa no confronto direto, e nenhum da Finlândia, o último adversário do 'onze' de Hélio Sousa, no domingo, em Vaasa.