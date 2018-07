Actualidade

Os reitores pediram hoje ao parlamento uma "aclaração da lei", afirmando que para as instituições não é claro que as progressões remuneratórias dos docentes devam ter por base um sistema de pontos e não a avaliação de desempenho.

"É muito fácil atacar os reitores. Se os senhores não têm dúvidas façam uma aclaração da lei", disse hoje Ana Costa Freitas, reitora da Universidade de Évora, no decurso de uma audição do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), na comissão parlamentar de educação e ciência, depois de a deputada do CDS-PP Ana Rita Bessa ter afirmado que a lei do Orçamento do Estado era clara, que cabe ao parlamento assegurar o cumprimento da lei.

"Estamos com o problema de os senhores reitores nos dizerem que não vão cumprir o Orçamento do Estado (OE)", disse a deputada centrista.