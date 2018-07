Actualidade

O diretor executivo da EON - Indústrias Criativas apresentou hoje 'Viagens com História(s)' um projeto cultural que se estende por ano e meio e que dá a conhecer a história de Viseu através de artes culturais no património da cidade.

"O passado não tem de ser forçosamente chato, nem explicar o património tem de ser fastidioso, ou seja, as pessoas podem aprender o passado de uma forma mais divertida e vamos começar com a origem, vamos à idade do ferro e à época romana", defendeu Pedro Sobral de Carvalho, arqueólogo de formação.

Na apresentação do projeto aos jornalistas, o vereador da Cultura da Câmara Municipal de Viseu, Jorge Sobrado, comparou este espetáculo com o "subir, secretamente, à noite, com toda a sedução que a noite também comunica e transmite, ao sótão de uma grande casa, reabrir o baú e remexer com muita liberdade e com muita alegria nas peças do baú".