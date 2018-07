Actualidade

O central português Rúben Semedo jogará na próxima época na equipa do Huesca, que subiu esta época à Liga espanhola de futebol, por empréstimo do Villarreal, clube que detém o seu passe.

Rúben Semedo, que tem 24 anos, nasceu na Amadora, na periferia de Lisboa, e vestiu por oito vezes a camisola da seleção portuguesa de sub-21, foi contratado pelo Villarreal ao Sporting há cerca de um ano por 14 milhões de euros.

Antes disso, já tinha tido uma experiência no futebol espanhol ao serviço do Réus, na II Liga espanhola, por empréstimo do Sporting.