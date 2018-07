Sporting

O ex-presidente e candidato à presidência do Sporting Bruno de Carvalho esteve hoje reunido com o núcleo de deputados sportinguistas na Assembleia da República (AR), tendo realçado a "grande recetividade" dos mesmos à sua recandidatura.

"A recetividade é grande, as pessoas querem esta recandidatura. São cinco anos de trabalho, obra feita, de amor e dedicação ao Sporting. Queremos seguir em frente, aprendendo com o que fizemos de bem e de menos bem. Olhando também para os erros, e perante o que foi bem feito, é sempre mais importante para o Sporting continuar este trabalho e com o líder de um projeto que se tornou vencedor", afirmou aos jornalistas, à saída da AR.

Depois de Frederico Varandas e Fernando Tavares Pereira, ambos na terça-feira, e Carlos Vieira, também hoje, foi a vez do ex-líder 'leonino' explanar as suas ideias aos deputados afetos ao clube de Alvalade, numa sessão de esclarecimentos que durou perto de duas horas.