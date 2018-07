SBSR

O guitarrista Zé Pedro, "figura transversal" da música portuguesa, foi homenageado hoje no festival Super Bock Super Rock (SBSR), em Lisboa, com um espetáculo de "coisas bonitas", que passou em revista a carreira do músico.

Figura de proa dos Xutos & Pontapés, Zé Pedro, que morreu no ano passado, juntou hoje no palco da Altice Arena um grupo alargado de músicos, entre os quais estavam filhos e sobrinhos dos elementos da banda que fundou em 1979.

"Houve gente que ficou chateada por não estar aqui hoje. Se entrassem todos dava para fazer três dias de festival. Estamos a fazer coisas bonitas", disse a dada altura do espetáculo Carlão, que hoje interpretou "Esquadrão da Morte", dos Xutos, tema do qual gravou uma versão em 1999 com os Da Weasel, para o álbum "XX Anos XX Bandas".