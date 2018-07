Actualidade

A Índia é o próximo país convidado da Feira Internacional do Livro (FIL) de Guadalajara, em 2019, que este ano tem Portugal como país convidado, anunciou a organização na quinta-feira (sexta-feira em Portugal).

"Para a FIL Gualajara é motivo de orgulho e de celebração que a Índia tenha aceitado ser nosso convidado no próximo ano", disse o presidente da Feira, Raúl Padilla López, em conferência de imprensa na Embaixada da Índia no México, na Cidade do México, considerando que "será uma ocasião perfeita para o encontro cultural".

Raúl Padilla López disse ainda que, graças a Octavio Paz, o mexicano Prémio Nobel de Literatura que foi embaixador do México na Índia, muitos leitores no México conhecem a obra de importantes autores indianos, como Lokenath Bhattacharya e Ruth Jhabvaka ou o poeta Rabindranath Tagore, que também recebeu o Nobel da Literatura.