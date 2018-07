Actualidade

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, disse na quinta-feira à noite que o seu partido, tal como em 1976 quando votou contra a Constituição, é atualmente o único que "não quer nada com o socialismo".

"Tínhamos razão então e temos razão hoje, num tempo em que temos uma maioria de esquerda que junta socialistas, comunistas e trotskistas, num tempo em que apenas o CDS diz com toda a clareza que não quer nada com o socialismo de António Costa", afirmou.

Discursando num jantar em Fafe no qual se assinalava os 44 anos do CDS-PP, marcado por várias referências à história do partido, a presidente democrata-cristã insistiu em fazer uma ligação entre o que ocorreu em 1976 e a conjuntura política atual.