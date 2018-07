Actualidade

O representante da República para a Região Autónoma da Madeira requereu quinta-feira ao Tribunal Constitucional a fiscalização preventiva do artigo 2.º do decreto legislativo regional relativo ao "Estatuto Social do Bombeiro da Região Autónoma da Madeira".

Ireneu Cabral Barreto salientou que o que está em causa é "o próprio legislador regional onerar os municípios madeirenses com o encargo financeiro decorrente da atribuição deste [novo] direito dos bombeiros, e de nisso implicar o exercício das competências dos órgãos dos municípios", ou seja, "o legislador regional está a bulir com o estatuto de todos os municípios da Região Autónoma, e para isso, como se viu, não tem nem pode ter competência legislativa, nem sequer autorizada pela Assembleia da República".

Nestes termos, o representante da República requereu ao Tribunal Constitucional a apreciação preventiva da constitucionalidade "por ser organicamente inconstitucional, por ausência de competência legislativa do legislador regional.