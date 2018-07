Actualidade

O Governo dos Estados Unidos anunciou, na quinta-feira, que entregou 364 crianças às famílias que tinham sido separadas quando atravessavam ilegalmente a fronteira com o México.

O anúncio feito pela administração do Presidente norte-americano, Donald Trump, surge uma semana antes do prazo limite estabelecido por um juiz de San Diego, que deu ao Governo até 26 de julho para entregar às respetivas famílias os mais de 2.500 jovens com idades entre os 5 e os 17 anos.

Num relatório apresentado pela administração Trump na quinta-feira ao juiz Dana Sabraw, o Governo indicou que das 2.551 crianças nessa faixa etária apenas 1.651 crianças são elegíveis para se reencontrarem com os pais.